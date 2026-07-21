فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى الرياض ودبي

خبرني - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، أنها ستمدد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 2 أغسطس، وستوقف مؤقتا خدماتها إلى الرياض وكذلك دبي بسبب الوضع الأمني في الشرق الأدنى والأوسط.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان، إن الرحلات الجوية من وإلى الرياض ستظل معلقة حتى 24 يوليو (25 يوليو للمغادرين من الرياض)، بينما سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى دبي في الإمارات العربية المتحدة حتى 27 يوليو (28 يوليو للمغادرين من دبي).

وذكرت شركة الطيران أنها تقوم بإبلاغ الركاب المتضررين بشكل فردي.

كما قدمت الشركة إجراءات تجارية تسمح للعملاء بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم دون رسوم إضافية، حتى لو لم يتم إلغاء رحلاتهم الجوية.

وأفادت الشركة في بيانها بأن "استئناف العمليات سيظل خاضعا لتقييم الوضع الأمني ​​محليا والذي يتطور بسرعة"، في إشارة إلى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والذي يؤثر أيضا على دول أخرى في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية مجددا أن "سلامة عملائها وأطقمها هي أولويتها القصوى"، مضيفة أنها تواصل مراقبة الوضع الجيوسياسي والقيود المفروضة على المجال الجوي في جميع أنحاء المنطقة لضمان سلامة وأمن الرحلات الجوية.