8 شهداء و20 مصابا في سلسلة غارات على غزة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح الاثنين، وفق ما رصدته مصادر طبية، حيث شملت الهجمات مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه.

3 شهداء بقصف الاحتلال مركبة جنوب خان يونس

واستشهد عدد من المواطنين مساء الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال مركبة جنوب مدينة خان يونس.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن محمود صالح متأثرًا بجروحه جراء قصف الاحتلال لمركبة على مفترق الغفري وسط مدينة غزة في وقت سابق.

ثلاثة شهداء و16 إصابة في قصف الاحتلال مستشفى اليمن السعيد

كما استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، وأُصيب 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال، مساء اليوم الأثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، بينهم سيدة تمزق جسدها جراء القصف، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال.