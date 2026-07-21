هوملز: محاكاة أسلوب لعب إسبانيا أضرت بالكرة الألمانية

خبرني - حمّل بطل كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ماتس هوملز، التحول الذي شهدته الكرة الألمانية خلال السنوات الماضية جانبًا من مسؤولية تراجع نتائجها، معتبرًا أن السعي لتقليد أسلوب لعب المنتخب الإسباني أفقد ألمانيا الكثير من نقاط قوتها التاريخية.

وجاءت تصريحات هوملز، الذي يعمل حاليًا محللًا تلفزيونيًا، خلال مناقشة سبقت نهائي كأس العالم 2026، حيث أشار إلى أن الكرة الألمانية اتجهت منذ نحو عام 2010 إلى محاكاة أسلوب الاستحواذ والتمريرات القصيرة الذي اشتهرت به إسبانيا، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المدارس الكروية في العالم آنذاك.

وأوضح هوملز (37 عاما) أن هذا التوجه ساهم في تخريج لاعبين يمتلكون قدرات فنية مميزة، ويجيدون التمرير والتحكم بإيقاع اللعب، لكنه في المقابل جاء على حساب عناصر كانت تميز المنتخب الألماني عبر تاريخه.