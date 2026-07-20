الجيش اللبناني يدعو المواطنين لعدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية

خبرني - طالبت قيادة الجيش اللبناني المواطنين اليوم الاثنين بعدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية وذلك لتواصل عمليات التنسيق العسكري هناك، حسبما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

بينما أكد مسؤول أمريكي على أهمية إنشاء هذه المناطق التجريبية الأولية ووصفه بأنه "فرصة للدولة اللبنانية للبدء في استعادة سيطرتها الفعلية على مناطق خضعت تاريخياً لهيمنة حزب الله".

وقال بيان الجيش: "تواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون - بنت جبيل وصريفا – صور. وفي موازاة ذلك، تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وبناء عليه، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم".

وقال مسؤول أميركي: "يمثل إنشاء هذه المناطق التجريبية الأولية تقدماً ملموساً على أرض الواقع؛ إذ يُعد فرصة للدولة اللبنانية للبدء في استعادة سيطرتها الفعلية على مناطق خضعت تاريخياً لهيمنة حزب الله".

وأضاف: " ستساهم هذه المناطق في بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وستولد الزخم اللازم لتوسيع نطاق العملية والمضي قدماً نحو السلام".

وأكد المسؤول: "كما تم الاتفاق عليه، سيتولى الجيش اللبناني مسؤولية هذه المناطق؛ حيث سيعمل على تطهيرها من الأسلحة والبنية التحتية التابعة للجماعات الإرهابية، وإجراء عمليات تطهير موثقة، وتأمين هذه المناطق والسيطرة عليها للحيلولة دون استمرار حزب الله في استخدام هذه المجتمعات كغطاء لهجماته الإرهابية".

وقال: " إننا نتوقع من جميع الأطراف احترام هذه العملية. ومن شأن أي محاولة من جانب حزب الله لعرقلة هذه العملية أو اختراقها أو إعادة التسلح داخل هذه المناطق أن تلحق ضرراً جسيماً بآفاق إعادة الإعمار والسلام، وبمصالح الشعب اللبناني. وتؤكد الولايات المتحدة التزامها التام بدعم الحكومة اللبنانية في سعيها لتنفيذ هذا الإطار والعمل من أجل تحقيق السلام".

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين، الشروع في الخطوات الأولى لتنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، وذلك في ثلاث بلدات تقع في جنوب لبنان.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء "مناطق تجريبية" في قرى فرون، وصريفا، وزوطر الغربية، في إطار اتفاق ثلاثي يضم الولايات المتحدة كضامن، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع الجانبين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وبموجب هذا الترتيب، تتولى القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة على هذه المناطق والعمل على نزع سلاح حزب الله، وفي المقابل ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً تدريجياً منها.

وتهدف هذه المناطق التجريبية إلى اختبار مدى نجاح الآلية المتفق عليها، قبل توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى في جنوب لبنان.

ولم تصدر أي تأكيدات فورية من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن هذه الخطوة، إذ أحال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأسئلة إلى الجيش، الذي امتنع عن التعليق.

ويأتي هذا الإعلان قبيل لقاء مرتقب، يوم غد الثلاثاء، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كان عون قد أعرب عن أمله في أن تساهم المحادثات في تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

