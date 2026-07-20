إسرائيل: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بجنوب لبنان

خبرني - قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت الاثنين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية والجيش اللبناني.

وحذّر الجيش الإسرائيلي من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري تعديلات على مواقعه "في إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهمته"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري إسرائيلي.

وقال المصدر العسكري الإسرائيلي إن التعديلات ستُجرى "مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن جنود الجيش الإسرائيلي وصون حقه في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات".

والمنطقة الآمنة التجريبية هي مساحات من الأراضي في جنوب لبنان ينصّ الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل على أن تشهد نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية فيها.