القوات الأميركية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، في إطار مواصلة استهداف تلك الإمكانيات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية.

وارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص، وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أميركيين في الأردن.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة... جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه".

وتكبدت القوات الأميركية مطلع هذا الأسبوع أحد أكبر خسائرها البشرية منذ بدء الحرب في نهاية شباط بعد سقوط عدد من الجنود الأميركيين، وقتل في مارس آذار ستة جنود أميركيين عندما أصابت طائرة مسيرة إيرانية منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركز حاليا على "جعل إيران تدفع الثمن" بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم، واستمرارها القيام بـ"أعمال إرهابية" في مضيق هرمز، وذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات بين واشنطن وطهران.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن ترامب يعتزم أيضا "جعل إيران تدفع الثمن" على خلفية مقتل جنود أميركيين.

وأضاف المسؤول، وفق "أكسيوس"، أن "هذه الضربات المدمرة ستستمر إلى أن يرى الرئيس خلاف ذلك"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "المحادثات مستمرة".