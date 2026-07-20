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السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفننا ونواصل دعم الحكومة الشرعية باليمن

  • 20 تموز 2026
  • 23:22
السعودية سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفننا ونواصل دعم الحكومة الشرعية باليمن

خبرني - نددت وزارة الخارجية السعودية، مساء الاثنين، بإعلان ميليشيا الحوثي حظر الملاحة البحرية نحو المملكة، معتبرة ذلك تصعيدا جديدا يهدد أمن الملاحة في المنطقة، كما استنكرت تصريحات الميليشيا التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، استمرار دعم المملكة للشعب اليمني والحكومة الشرعية، مجددة التزامها بمساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وقالت الوزارة إن ميليشيا الحوثي انخرطت في صراع بالمنطقة دعما لأجندتها وأهدافها، مؤكدة أن المملكة ماضية في موقفها الهادف إلى إحلال السلام في اليمن.

وشددت السعودية على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في ظل التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية.

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