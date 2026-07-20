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ميسي: الفوز على مصر سيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد

  • 20 تموز 2026
  • 23:02
ميسي الفوز على مصر سيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد

خبرني - أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن الانتصارات المثيرة على الرأس الأخضر ومصر وإنجلترا في كأس العالم 2026 ستبقى محفوظة في ذاكرته إلى الأبد، وذلك بعد يوم من خسارة المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وتحدث ميسي عن الانتصارات المثيرة التي حققتها الأرجنتين في كأس العالم 2026 على الرأس الأخضر ومصر وإنجلترا، خلال رسالة طويلة نشرها على "إنستغرام" يوم الاثنين قائلاً: الانتصارات المثيرة التي حققناها في كأس العالم ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد، والدعم الذي تلقيناه سمح للأرجنتين بالتواجد مجدداً بين أفضل منتخبات العالم.

وختم نجم برشلونة الإسباني السابق: من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيي كأس عالم توالياً.

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