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نشر نتائج فرز وظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

  • 20 تموز 2026
  • 22:50
نشر نتائج فرز وظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

خبرني - أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية".

وبينت أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo ، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2026، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وأشارت إلى أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2026، وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 23/7/2026.
 

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