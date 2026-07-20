العليمي: الوقت حان لإنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن

خبرني - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، رشاد العليمي، مساء الاثنين، إن "الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية"، داعياً أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم، إلى "الالتفاف حول مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب".

وأعلن العليمي، في بيان متلفز، استئناف تصدير النفط ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن "الدولة لم تتوقف يوماً عن السعي إلى السلام وتخفيف معاناة المواطنين، غير أن الميليشيات الحوثية، اختارت التصعيد، وواصلت رفض المبادرات الإنسانية، واستغلت معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها".

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن هذه المرحلة تتطلب "وحدة الصف والثقة بالدولة"، وقال: "لا مستقبل لليمن في ظل جماعات السلاح، ولا أمن مع الانقلاب، ولا سلام مع مشروع يقوم على الحرب الدائمة".

وأشار إلى أن "السنوات الماضية أثبتت أن المأساة التي يعيشها اليمنيون لم تكن قدراً محتوماً، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتسخير معاناة المواطنين لخدمة أجندة النظام الإيراني، وجر اليمن إلى صراعاته الإقليمية".

وجدد دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى "الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية باعتباره الضامن الوحيد للأمن والاستقرار والمستقبل المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين".