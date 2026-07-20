حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك باحتفالية (الاستقلال والاستثمار) ويهنئ الإعلامية ليلى السيد عضو الامانة العامة للحزب

خبرني - شارك حزب الاتحاد الوطني الأردني في فعاليات احتفالية "الاستقلال والاستثمار" التي نظمها المركز الريادي بمناسبة عيد الاستقلال المجيد والذكرى العاشرة لتأسيسه، برعاية معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي، وبحضور نخبة من الشخصيات الوطنية والإعلامية والاقتصادية.

ومثّل الحزب في هذه المناسبة السيد محمد حمدان، مساعد رئيس المجلس المركزي، والسيدة زينب الكسواني، رئيسة لجنة المرأة، والسيد ياسر الرشدان، والسيد راتب أبو سمرة من المجلس المركزي، إلى جانب عدد من قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني، تأكيدًا على حرص الحزب على التواجد في مختلف الفعاليات الوطنية التي تعزز قيم الانتماء وتكرّم أصحاب الإنجاز والعطاء.

وخلال الاحتفال، جرى تكريم الإعلامية القديرة الأستاذة ليلى السيد تقديرًا لمسيرتها الإعلامية المتميزة وإسهاماتها الوطنية والمهنية، حيث يتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني إليها بخالص التهنئة، متمنيًا لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات.

وأكد الحزب أن حضوره هذه المناسبة الوطنية يأتي انسجامًا مع رسالته في دعم المبادرات التي تكرّس ثقافة التقدير للكفاءات الوطنية، وتعزز الشراكة بين مختلف المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في خدمة الأردن ومسيرة بنائه وتقدمه.