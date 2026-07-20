رسالة ميسي بعد خسارة كأس العالم.. ومفاجأة حول اعتزاله دوليا

خبرني - أنهى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مشواره في كأس العالم 2026 بالدموع، موجها رسالة خاصة.

وخسر منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 0-1 بعد الأشواط الإضافية.

وبدا أن ذلك كان المونديال الأخير لليونيل ميسي مع الأرجنتين، حيث من المرجح ألا يتمكن من الظهور في المونديال التالي عام 2030، لأنه سيصل حينها إلى 43 عاما.

رسالة ميسي بعد وداع كأس العالم

وحرص ليونيل ميسي على مشاركة متابعيه عبر "إنستغرام" رسالة خاصة قال فيها: "الألم كبير جداً، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى تلتئم هذه الجراح".

وأضاف: "لكنني أيضاً أحتفظ بكل ما كان جميلاً، بالمباريات التي قلبنا نتيجتها بعدما قدمنا كل ما لدينا، والتي ستبقى خالدة في الذاكرة، وبدعم بلدٍ بأكمله، الذي إلى جانب عمل وجهد هذه المجموعة أوصلنا مرة أخرى لنكون، مرة أخرى، بين أفضل منتخبات العالم".

وتابع: "اليوم من الصعب تقدير ما حققناه، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم".

وأنهى قائد الأرجنتين قائلاً: "شكراً جزيلاً من القلب على كل تهنئة وكل رسالة، مرة أخرى نجحنا في أن نتوحد كبلد، وأن نكون جميعاً معاً، نتشارك الفخر العظيم بكوننا أرجنتينيين، كما أود أن أهنئ إسبانيا على الفوز بالبطولة".

هل يعتزل ميسي دوليا؟

وحسب شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية، فإن المقربين من ليونيل ميسي يعترفون بأن استمراره مع المنتخب الوطني لن يكون سهلاً بعد هزيمته في نهائي كأس العالم.

ولم يُعلن ميسي حتى الآن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وبذلك، قد يشارك صاحب الـ39 عاما في الفيناليسيما، وتصفيات كأس العالم، وكذلك كوبا أمريكا 2028 مع الأرجنتين.

يذكر أن ميسي غادر صباح الأحد إلى ميامي قادماً من نيويورك، ومن هناك سيتجه مع عائلته بطائرته الخاصة مباشرةً إلى مدينة روزاريو، لرؤية والده.

وتألق ميسي بشكل لافت في كأس العالم بعدما سجل 8 أهداف فضلاً عن تقديم 4 تمريرات حاسمة.