علي بابا تتحدى أنثروبيك.. الصين تضيق الفجوة في سباق الذكاء الاصطناعي

خبرني - قارنت مجموعة علي بابا نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي بنموذج Fable 5 من شركة أنثروبيك.

وقال تقرير نشره موقع "مورنينغ ستار" إن هذه المقارنة تكشف أن الصين تضيق سريعًا الفجوة مع الولايات المتحدة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقرًا لها، في منشور على منصة X، إن Qwen3.8-Max-Preview، وهو الإصدار التجريبي من أحدث نماذجها اللغوية الضخمة، يضم 2.4 تريليون معلمة (Parameter)، وهو متاح عبر منصات البرمجة التابعة لعلي بابا.

ووصفت علي بابا النموذج الجديد بأنه من بين أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا، ويضاهي أبرز النماذج المتقدمة عالميًا، ولا يتفوق عليه سوى Fable 5، النموذج الرائد من فئة Mythos لدى شركة Anthropic.

وأضافت أنها تعتزم قريبًا إتاحة النموذج بأوزان مفتوحة (Open Weight)، بما يسمح للمطورين بتنزيله وتعديله.

وتعمل المعلمات (Parameters) في نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة تشبه الخلايا العصبية في الدماغ؛ فكلما زاد عددها، زادت كمية المعرفة التي يمكن للنموذج تخزينها، لذلك يُستخدم عدد المعلمات كمؤشر مختصر على قوة النموذج وقدراته.

ويرى محللون أن المنافسة على ريادة نماذج اللغة الضخمة تتغير بوتيرة سريعة.

وقالت مديرة الأبحاث في Gavekal Technologies، ليلى خواجة: "من المرجح أن تشتد المنافسة، ما سيؤدي في النهاية إلى بقاء مجموعة صغيرة فقط من مطوري نماذج اللغة الضخمة القادرين على تمويل تطوير النماذج المتقدمة".

وجاء إطلاق النسخة التجريبية الأحد بعد أيام من إطلاق شركة Moonshot الصينية نموذجها Kimi K3، الذي فاجأ كثيرين في وادي السيليكون بقدراته المتقدمة. ويضم Kimi K3 نحو 2.8 تريليون معلمة تتحكم في آلية اتخاذ قراراته، متفوقًا بذلك من حيث الحجم على تقديرات خبراء الصناعة لنموذج Opus 4.8 من Anthropic، الذي يُتوقع أن يضم بين 1.5 و2 تريليون مُعامل.

وتقول الشركة الناشئة، ومقرها بكين، إنه أكبر نموذج مفتوح المصدر في العالم. كما تفوق أداؤه على نموذج GLM-5.2 الذي أطلقته مؤخرًا شركة Z.AI الصينية، في معظم معايير القياس الرئيسية.

وارتفع سهم علي بابا المدرج في بورصة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بنسبة وصلت إلى 5.6% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 5.15% بحلول منتصف الجلسة، متفوقًا على مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا، الذي ارتفع 2.9%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم Z.AI، المعروفة سابقًا باسم Zhipu AI، وMiniMax بنسبة 13% و5.7% على التوالي، عقب إطلاق منافسيهما نماذج أكثر قوة.