الخارجية النيابية تدين الانتهاك الإيراني للسيادة الأردنية

خبرني - ​استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الانتهاك الإيراني للأراضي والأجواء الأردنية، واصفة إياه بالاعتداء السافر والمرفوض الذي يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لخرقه الصارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

​وقالت، في بيان صحفي، الاثنين، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يسمح إطلاقاً بتحويل أراضيه أو سمائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مؤكدة أن سيادة المملكة وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.

​وأضافت أن الدولة الأردنية ومؤسساتها تمتلك كامل الإرادة والجاهزية لحماية حدودها واستقلال قرارها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديد يمس أمن الوطن.

​ودعت خارجية النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه التجاوزات التي تُهدد استقرار المنطقة، موضحة أن جنوح الأردن للتهدئة والحكمة لا يعني إطلاقاً القبول بأي مساس بأمنه وسيادته.