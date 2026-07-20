فضل شاكر يصل الدوحة.. هل يبدأ حياة جديدة في قطر؟

خبرني - غادر الفنان فضل شاكر لبنان ووصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للإقامة هناك، ليفتح فصلًا جديدًا في حياته بعد إطلاق سراحه من السجن على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري.

ورافق شاكر خلال رحلته نجله محمد فضل شاكر، وابنته رنا، إلى جانب القنصل القطري في بيروت، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسط ترقب من جمهوره لعودته إلى النشاط الفني بعد غياب طويل.

وبحسب وسائل إعلام محلية لبنانية، فإن فضل شاكر سيقيم بشكل دائم في قطر، بينما من المقرر أن تكون أولى حفلاته الجماهيرية المقبلة في المملكة العربية السعودية.

وغادر الفنان اللبناني باستخدام جواز سفر لبناني صدر في اليوم نفسه، على أن يتلقى الرعاية الطبية في قطر، حيث ستتولى الدولة القطرية توفير مختلف الترتيبات اللازمة، من بينها الإقامة والعلاج.

وكان الناقد الفني جمال فياض قد كشف، في وقت سابق، عن معلومات تفيد بأن فضل شاكر يتجه نحو الإقامة الكاملة في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للحصول على الجنسية القطرية عقب استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة.

وأشار الناقد اللبناني إلى أن الفنان كان يقيم في منطقة اليرزة اللبنانية تحت حماية فريق أمني تابع للسفارة القطرية، وذلك حتى موعد مغادرته لبنان متجهًا إلى الدوحة.