خطأ طبي في فرنسا ينتهي بخلع 4 أضراس لمراهقة بدلا من جراحة الكاحل

خبرني - شهدت فرنسا واقعة طبية نادرة، بعدما دخلت مراهقة غرفة العمليات لإجراء جراحة في كاحلها، لكنها خرجت بعد ساعات من عملية مختلفة تمامًا لم تكن بحاجة إليها، عقب خضوعها، بالخطأ، لخلع أضراس العقل الأربعة.

ووقعت الحادثة داخل عيادة خاصة بمدينة لو توكيه، شمالي فرنسا، حيث كانت الفتاة، البالغة من العمر 16 عامًا، تستعد لإجراء تدخل جراحي لعلاج إصابة في الكاحل، قبل أن يتحول موعدها الطبي إلى واقعة وصفتها عائلتها بأنها "خطأ صادم".

وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، خضعت الفتاة للتخدير العام ودخلت غرفة العمليات، لكنها عقب استيقاظها بدأت تشعر بآلام في منطقة الفم، قبل أن تكتشف أن الفريق الطبي أجرى لها عملية إزالة أضراس العقل الأربعة، بدلًا من الجراحة المحددة لعلاج إصابة القدم.



وقالت والدة الفتاة إن إدارة العيادة أوضحت لها أن الخطأ وقع بسبب تشابه أسماء المرضى، ما تسبب في حدوث خلط بين الملفات الطبية، وأدى إلى إجراء عملية جراحية لم تكن مخصصة لابنتها.

وأكدت الأم أن ابنتها لم تكن تعاني أي مشكلات في أضراس العقل تستدعي التدخل الطبي، موضحة أن العملية التي خضعت لها دون قصد تسببت لها في آلام جسدية وضغوط نفسية، إلى جانب تأجيل علاج الكاحل الذي كانت تحتاج إليه.

وأضافت أن ابنتها دخلت المستشفى بهدف علاج مشكلة في قدمها، لكنها غادرت بعد فقدان أربعة أضراس سليمة، معتبرة أن ما حدث غير مقبول.

من جهتها، أقرت العيادة بوقوع الخطأ، وقدمت اعتذارها إلى أسرة الفتاة، كما أعلنت فتح تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات الواقعة، والعمل على وضع إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.

لكن العائلة قررت اتخاذ مسار قانوني، وأعلنت رفع دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، والحصول على تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الفتاة نتيجة إجراء العملية الخاطئة.