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الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى

  • 20 تموز 2026
  • 21:09
الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى

خبرني -  أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، الدفعة التاسعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم (9) أطفال يرافقهم (15) من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وتنفيذا للتوجيهات الملكية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة.

وتُنفذ عمليات الإجلاء، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق إنساني متكامل، وفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة.

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