بإرثٍ يمتد ورسالة بصرية وطنية.. مشروع

العنود عبدالله الطلافيح

تحت شعار "من الهواية إلى الاحتراف"، أعلنت إدارة المشروع الوطني التدريبي "أردننا في عيوننا"، الذي يشرف عليه المصور الفوتوغرافي الأردني سامي الزعبي، عن اختتام سلسلة ورشاته التدريبية الميدانية في محافظة عجلون بنجاح كبير، وسط إقبال لافت من الشباب الموهوبين الساعين لتوثيق جماليات الجغرافيا والتاريخ الأردني.

ويُعد "أردننا في عيوننا" مشروعاً وطنياً ريادياً أطلقته وزارة الثقافة بهدف تدريب هواة التصوير الفوتوغرافي وصناعة المحتوى البصري في مختلف محافظات المملكة، وتمكينهم من الأدوات والتقنيات الاحترافية اللازمة لتحويل شغفهم وهوايتهم إلى مهارات ومخرجات بصرية متميزة تخدم الهوية الثقافية والسياحية للأردن.

وذكرت إدارة المشروع أن أنشطة المبادرة الميدانية ستدخل في فترة استراحة مؤقتة تمتد حتى مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع السردية الوطنية الأردنية التي تحتفي بمهرجان جرش باعتباره ليس مجرد حدث فني عابر، بل منصة تاريخية تعكس أصالة الهوية الأردنية، وحاضنة للإرث الثقافي الممتد الذي يلتقي فيه عبق الماضي بطموح المستقبل. ويهدف هذا التزامن المجدول إلى إتاحة الفرصة للمتدربين والمجتمع المحلي لمواكبة هذه التظاهرة الوطنية الكبرى التي تبرز الأردن كمنارة للثقافة والفنون والوئام الإنساني.

وفي هذا الصدد، أكد المصور سامي الزعبي أن المشروع يحمل رسالة وطنية واضحة تسعى إلى صياغة سردية بصرية أردنية بأيدي أبنائها وبناتها. وأشار الزعبي إلى أنه بالتزامن مع فترة المهرجان، ستستمر المنصات الرقمية للمشروع في تقديم محتوى تعليمي ودعم فني "عن بُعد"، يركز على مهارات قراءة وإبراز التفاصيل التراثية والهوية البصرية للأماكن التاريخية خلال المحافل الكبرى.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة المشروع عن ملامح وجهتها المقبلة؛ حيث أعلنت أنه من المتوقع أن تكون محافظة مأدبا (مدينة الفسيفساء والوئام) هي المحطة التدريبية التالية للمشروع فور استئناف الأنشطة الميدانية في مطلع شهر آب القادم. ويسعى المشروع من خلال محطة مأدبا إلى تمكين موهوبي وهواة المحافظة من أدوات التصوير الاحترافي، ليكونوا سفراء لبصمة مدينتهم الضاربة في جذور التاريخ، وإبراز تنوعها الثقافي والسياحي الاستثنائي.

وأكدت الإدارة أن جميع تفاصيل وإجراءات التسجيل للمحطة القادمة سيتم نشرها بشكل رسمي وعبر المنصات الرسمية لكل من وزارة الثقافة، ومديرية الثقافة في المحافظة المعنية، تيسيراً على الراغبين بالانتساب والاستفادة من هذه الفرص التدريبية المجانية.

يُذكر أن مشروع "أردننا في عيوننا" يسعى عبر منصتها الإلكترونية الرسمية على فيسبوك والمثبتة تحت المعرف @OurJordan.jo إلى دمج التدريب الأكاديمي بالممارسة الميدانية الشاملة في كافة أنحاء المملكة، ليبقى الأردن دائماً نابضاً بالجمال في عيون أهله والعالم.