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ترمب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده بأميركا

  • 20 تموز 2026
  • 20:15
ترمب لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده بأميركا

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتعرض لأي اعتقال أو إجراءات مماثلة خلال وجوده في الولايات المتحدة، مشددًا على أن هذا الأمر "لن يحدث بأي شكل من الأشكال".

وقال ترمب، في تصريحات، إن نتنياهو لن يُعتقل أثناء تواجده على الأراضي الأمريكية، في تأكيد يعكس موقف الإدارة الأمريكية تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ظل استمرار التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن نتنياهو يخوض مواجهة مع إيران، في إطار حديثه عن التطورات الإقليمية، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في القضايا المتعلقة بأمنها، ومشيرًا إلى التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

وتابع أن إيران في كل مرة تقتل جنديا أميركيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة .

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