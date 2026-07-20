شهادة إيطالية تُبعد ماسولين عن منتخب الجزائر

خبرني - يبدو بأن رؤية اللاعب الجديد لإنتر ميلان، يانيس ماسولين بألوان منتخب الجزائر، لن تكون في القريب العاجل.



متوسط الميدان الذي رفض منذ أشهر مضت الردّ إيجاباً على المُقترح الذي وصله من المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، يفضّل في الوقت الحالي الإشارة لأصوله الفرنسية أكثر من أي شيء آخر.

صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أعدّت تقريراً مطولاً عن يانيس ماسولين، واصفاً إياه تارة بـ"اللاعب الفرنسي"، وبـ"الديك" تارة أخرى.

ذات التقرير، أكد بأن ماسولين يتواجد دائماً، منذ بداية المعسكر التحضيري لـ"النيراتزوري"، رفقة أندي ديوف، لأنه "فرنسي مثله".

ولا تزال حظوظ ماسولين في اللعب خلال الموسم الكروي الجديد لصالح إنتر شبه منعدمة، حيث أوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" بأنه يحاول لفت انتباه المدرب، كريستيان كيفو، ولكن المأمورية تبدو معقدة بالنسبة له.

وكانت تقارير إعلامية قد أوضحت بأن إنتر ميلان، يبحث عن إعارة ماسولين لأحد أندية الدوري الإيطالي، وذلك بعد لعبه خلال الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية مع مودينا.

هذا وتصل القيمة السوقية ليانيس ماسولين 4.5 مليون يورو، وفقا لآخر تحديث لمنصة "ترانسفير ماركت"، وهو الذي يبقى مرتبطاً بعقد طويل الأمد مع إنتر ميلان يستمر إلى غاية يونيو/ حزيران 2030.