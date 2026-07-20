القط لاري ورؤساء وزراء بريطانيا.. «أطاح» بـ6 ويستقبل السابع

خبرني - القط لاري يستقبل في داونينغ ستريت "زميله" رئيس الوزراء السابع منذ أن بدأ يتجوّل في أروقة مقر رئاسة الحكومة قبل أكثر من 15 عاما.

وبانتظار وصول رئيس الحكومة الجديد آندي بيرنهام الذي يخلف كير ستارمر، علّق لاري في منشور على حسابه @Number10cat على منصة إكس، "السياسيون يأتون ويذهبون، أما القطط فتبقى".

وفي منشور آخر، أعطى تعليماته، إذ قال "يُحب لاري تناول الإفطار في الساعة 9 صباحا، ووجبة خفيفة في الساعة 10,30 صباحا، والغداء عند الظهر، إضافة إلى العديد من الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. أما الباقي فتفاصيل".

وفي ما يأتي أربعة أشياء يجب معرفتها عن القط ذي اللونين الأبيض والأسود المقيم في 10 داونينغ ستريت والذي أصبح رمزا للاستقرار وسط ما عاصره من أزمات وفضائح سياسية، وفق وكالة فرانس برس.

النسب

وصل لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية بـ10 داونينغ ستريت في 15 فبراير/ شباط 2011، قادما من ملجأ باترسي للكلاب والقطط، في مهمة لاصطياد الفئران.

وعلى الموقع الرسمي لداونينغ ستريت، يُعرّف بأنّه "كبير صائدي الفئران"، حيث كُتب "يقضي لاري أيامه في استقبال الضيوف والتحقّق من أجهزة الأمن واختبار جودة الأثاث للقيلولة".

ولم يُكشف عن عمره رسميا، لكن حسابه على منصة إكس يشير إلى أنّه يبلغ 19 عاما.

سبعة رؤساء وزراء

قبل وصول آندي بيرنهام، عاصر لاري 6 رؤساء حكومات، وكان استقبله في العام 2011 ديفيد كاميرون الذي غادر منصبه في العام 2016، في أعقاب الاستفتاء التاريخي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

بعد ذلك، شهد لاري تداعيات الانفصال عن التكتل، وما أدت إليه من اضطرابات حملت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي على الاستقالة في العام 2019.

ثم لم يلبث أن شهد فضيحة "بارتي غايت" المرتبطة بتنظيم رئيس الوزراء بوريس جونسون حفلات غير قانونية في داونينغ ستريت إبان تفشي كوفيد-19.

وفي العام 2022، تعرّف على رئيسة الحكومة ليز تراس لفترة وجيزة لم تتعد 49 يوما، قبل أن يحلّ مكانها زميلها المحافظ ريشي سوناك لمدة 20 شهرا.

وفي العام 2024، تعرّف لاري أخيرا إلى رئيس حكومة ينتمي لحزب العمّال، وذلك بعد تولي كير ستارمر المنصب بفوزه على سوناك، منهيا بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.

نجم عالمي

يتباهى لاري بامتلاكه حسابا على منصة إكس حيث يتابعه أكثر من 900 ألف مشترك.

وأنشأ هذا الحساب الفكاهي شخص مجهول، حيث يظهر لاري متذمّرا من الطقس ويوجّه انتقادات لاذعة للسياسيين وخصوصا نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة.

وكانت أول 100 يوم له في داونينغ ستريت موضوع كتاب بعنوان "يوميات لاري" نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وكدليل على مكانته كنجم عالمي، يخطف لاري الأضواء بانتظام من الزعماء الأجانب الذين يزورون داونينغ ستريت.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، عندما كان حاضرا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لاستقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

منافسة

خلال ولاية كير ستارمر التي استمرت عامين، كان على لاري التعامل مع وجود قطتي العائلة، جوجو وبرينس، وذلك لأن داونينغ ستريت ليس مقر رئاسة الحكومة فحسب بل مكان لإقامة رؤساء الوزراء الذين يرغبون في العيش هناك.

ورغم أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان آندي بيرنهام سيغادر منطقة مانشستر للإقامة في داونينغ ستريت، إلا أنّ تساؤلات تُطرح عن شكل العلاقة التي سيبنيها لاري مع رئيس الوزراء الجديد الذي تملك عائلته كلبا.