CNN: الولايات المتحدة تعزز وجودها في المنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران

خبرني - عززت الولايات المتحدة وجودها في منطقة الشرق الأوسط بإرسال مقاتلات وناقلات وقود مع تصاعد التوتر والعمليات العسكرية مع إيران.

وأفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة تعزز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال مقاتلات إضافية من طرازي F-16 وF-35 من قواعدها في أوروبا، إلى جانب تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود جوا.

وبحسب التقرير، قال مصدر إسرائيلي إن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية وصلت إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، فيما لا تزال دفعات إضافية في طريقها. وأضاف أن عدد هذه الطائرات بلغ نحو 94 خلال العملية العسكرية التي جرت في مارس الماضي، قبل أن ينخفض إلى 40، إلا أنه عاد للارتفاع منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه التعزيزات العسكرية قد توسع الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع التصعيد المتسارع مع إيران.

ووفقا لـCNN، تلقى ترامب الأسبوع الماضي إحاطة في غرفة العمليات (Situation Room) تناولت خيارات لتكثيف العمليات العسكرية، من بينها بحث إمكانية السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزا رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، أو توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية في جبل بيكاكس (Pickaxe Mountain).

في المقابل، لفتت الشبكة إلى أن ترامب لم يستبعد المسار الدبلوماسي بشكل كامل، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الباب لا يزال مفتوحا أمام استئناف المفاوضات والعودة إلى طاولة الحوار مع إيران.