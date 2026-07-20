مصر.. إخلاء سبيل «نجار دمياط» في واقعة جمع الخردة من الطريق

خبرني - قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل "رامي"، المعروف إعلاميًا بـ"نجار دمياط"، صاحب واقعة فيديو جمع الخردة

قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل "رامي"، المعروف إعلاميًا بـ"نجار دمياط"، صاحب واقعة فيديو جمع الخردة، على خلفية اتهامه بسرقة المال العام، في القضية التي ارتبطت بمقطع مصور لعامل يجمع مخلفات من أحد الطرق.

وبدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عامل يجمع قطعًا من الخردة بأحد الطرق، حيث اتهمه مصور الفيديو بسرقة مخلفات الطريق، ما أدى إلى احتجازه والتحقيق معه.

تطورات أزمة «نجار دمياط» في مصر

وفي أول تعليق لها، تحدثت زوجة العامل عن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن زوجها كان يعمل لتوفير احتياجات طفليه، وأنه لم يرتكب أي مخالفة، موضحة أنه خرج للبحث عن مصدر رزق يساعده على الإنفاق على أسرته.

وقالت زوجة العامل رامي، في تصريحات صحفية: "جوزي نزل يلم خردة وبلاستيك عشان يصرف على عياله ويعرف يقدملهم على المدرسة، وكان ماشي في طريق بلدنا، مش في مكان غريب، ومعرفش الشخص اللي صور الفيديو واتهمه بالسرقة ليه عمل كده".

وأضافت أن زوجها لم يكن يتوقع أن ينتهي به الأمر محتجزًا بسبب مقطع فيديو، موضحة أنه كان يبحث فقط عن عمل يوفر من خلاله متطلبات أسرته.

تفاصيل أزمة «نجار دمياط» في مصر

وأوضحت دينا أن زوجها يعمل نجار موبيليا في محافظة دمياط المصرية، إلا أن حالة الركود التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الأخيرة دفعته إلى البحث عن فرصة عمل أخرى.

وقالت: "كان شغال في الموبيليا، لكن الشغل عندنا واقف، وقعد يدور على شغل علشان يصرف على عياله، وملقاش غير الشغلانة دي".

وكشفت زوجة العامل عن الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسرة، موضحة: "إحنا معندناش حاجة نبيعها، حتى البوتاجاز والتلاجة مش موجودين، وكان بيطلع بيومية 40 أو 50 جنيه، وكنا بناكل منها ونحمد ربنا".

أول تعليق من زوجة رامي «نجار دمياط»

وأكدت زوجة العامل أن زوجها يعاني من أزمة صحية، ويتعرض لنزيف بشكل مستمر، لكنه كان يضع طفليه في مقدمة اهتماماته، ويرفض اتباع أي وسيلة غير قانونية لتوفير احتياجات الأسرة.

وأضافت أنه كان يؤكد دائمًا أن العمل الشريف، مهما كان بسيطًا، أفضل من ارتكاب أي تصرف خاطئ. وتحدثت زوجة العامل عن تفاصيل احتجازه، موضحة أن زوجها عاد إلى المنزل عقب الواقعة، قبل أن تتوجه قوة من المباحث لاصطحابه مرة أخرى.

وقالت: "ضابط المباحث أول ما شافه قاله روح، لكن بعدها المباحث خدته من البيت يوم الخميس، ومن وقتها معرفش عنه أي حاجة، ومش عارفة أروحله علشان معنديش فلوس".