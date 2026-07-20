كأس آسيا 2027.. لماذا غابت السعودية عن استضافة البطولة طوال تاريخها؟

خبرني - ينتظر أن تنظم السعودية منافسات كأس آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها رغم استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الأخرى.

واستضافت السعودية عديد النسخ من كأس السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي وقبلها بسنوات كانت صاحبة فكرة كأس العالم للقارات وأول مستضيف لها.

وحتى على المستوى الإقليمي، نظمت المملكة كأس الخليج العربي في 4 مناسبات وستكون الخامسة في العام الحالي 2026.

إلى جانب تنظيم المراحل الحاسمة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختي 2025 و2026.

ومن جانبها تشير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تقرير لها إلى أن المملكة ورغم كونها أحد أعمدة كرة القدم الآسيوية لكنها لم تفكر في استضافة البطولة من قبل.

ولاحت الفكرة لدى المملكة في نسخة 2019 وتقدمت بطلب رسمي بالفعل قبل أن تتراجع عام 2014.

ولكن فيما يخص السبب الحقيقي الذي جعل السعودية تدخل غمار تنظيم أكبر حدث كروي في القارة الصفراء في 2027 هو كأس العالم 2034.

سبب آخر كشف عنه في وقت سابق ياسر المسحل الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم قائلاً: "لدينا في المملكة إرثاً فنياً كبيراً من الإنجازات القارية، وسيكتمل هذا الإرث باستضافة أهم بطولة في القارة".

وعانى الأخضر من نتائج سلبية في البطولة القارية في المشاركات الأخيرة بينما كان إنجازه الأفضل منذ تحقيق اللقب في 1996، هو الوصافة في 2000 و2007.