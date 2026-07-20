وفاة الكابتن فايز العواقلة أحد رموز نادي الرمثا

خبرني - انتقل الى رحمته تعالي الكابتن فايز العواقلة (أبو رأفت)، أحد الشخصيات الرياضية البارزة في مدينة الرمثا وأحد أبناء نادي الرمثا المخلصين.

ويعد الراحل من الأسماء التي ارتبطت بتاريخ النادي، حيث عمل لاعبًا ومدربًا للفئات السنية في نادي الرمثا، وأسهم على مدار سنوات في اكتشاف وصقل العديد من المواهب الكروية الشابة، ما أكسبه مكانة كبيرة وتقديرًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

وترك الراحل بصمة واضحة في مسيرة الكرة الأردنية، ولا سيما على مستوى الفئات العمرية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان