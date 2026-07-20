الاردن .. وفاة سميح محمدنور جنكات (أبو نارت)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى سميح محمدنور يوسف جنكات (أبو نارت)، عن عمر ناهز 76 عامًا.

والفقيد زوج الفاضلة سعدية كشت، ووالد كل من نارت، وعصام، وليندا، وتينا، وشقيق كل من إلياس، وينال، ودانيال، وإسحاق، وسميحة، وخيرية، وفاطمة، وجان، ولانا، وهنا، ومريان، والمرحومين عيسى ومحمود.

وسيُشيع جثمانه الطاهر يوم الثلاثاء 21 تموز 2026، بعد صلاة العصر، من مسجد مراد الشيشاني في منطقة صويلح، إلى مقبرة الشركس في صويلح.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الدفن، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، في قاعة أم سند ماضي موسينات تيف التابعة للجمعية الخيرية الشركسية، في منطقة الروابي – الدوار السابع.