أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد ليلية في شارع الملكة علياء

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع الملكة علياء، ضمن منطقة العبدلي، اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري أن أعمال التعبيد في شارع الملكة علياء ستكون من دوار المدينة الرياضية ولغاية دوار الداخلية.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق