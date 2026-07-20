خبرني - صعّدت إيران، اليوم الاثنين، من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، مهددة باستهداف الدول التي تقدم دعماً عسكرياً لواشنطن، وبتعطيل الملاحة في مضيق هرمز إذا استُخدم لنقل معدات عسكرية ضدها.



وقالت قيادة الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنها ستواصل الدفاع عن إيران بالاعتماد على "قدراتها الذاتية"، مؤكدة أن مستقبل البلاد "لن يُربط بوعود الأعداء"، وأن طريقها يقوم على "المقاومة واليقظة والاعتماد على النفس".



وفي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أكد الحرس الثوري عزمه على "تلقين الولايات المتحدة درساً لن يُنسى"، مضيفاً أن إيران ستمنع أي طرف من تكرار ما وصفته بـ"العدوان" عليها.



من جانبه، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن أي دولة تستخدم مضيق هرمز لنقل أسلحة أو معدات عسكرية موجهة ضد إيران "ستواجه مشكلات في حرية العبور عبر المضيق"، مشيراً إلى أن بعض الدول "وقفت إلى جانب أعداء إيران".



وأضاف أن تحقيق "ردع كامل" للولايات المتحدة أمر ضروري، معتبراً أن غياب هذا الردع قد يدفع واشنطن إلى شن هجمات جديدة استناداً إلى "حسابات خاطئة".



وفي سياق متصل، قال مجتبى خامنئي، في بيان نُشر نهاية الأسبوع، إن انهيار المفاوضات بين طهران وواشنطن جاء نتيجة "خرق الولايات المتحدة للاتفاق"، مضيفاً أن "توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به".



وأكد أن الولايات المتحدة "كشفت مرة أخرى عن حقيقتها"، على حد تعبيره، متعهداً بأن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة ما زال لديهما دروس لن ينساها العدو الأميركي".