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صحيفة: الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران

  • 20 تموز 2026
  • 19:12
صحيفة الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران

خبرني - كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية واسعة، مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية منذ استئناف القتال قبل أسبوع، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن "تستعد لحرب أوسع".

واشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعزز انتشار الطائرات العسكرية في المنطقة تحسباً لتصعيد إضافي.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي بدأت تتراجع، إلى جانب وجود قيود على إرسال مزيد من القوات والطائرات بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية.

وأضاف: "لا نملك ما يكفي لمواصلة العمليات بأمان، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك حجم ذلك".

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