الخضير: استحدثنا مواقع وتجهيزات جديدة لتحسين تجربة زوار مهرجان جرش

خبرني - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، الاثنين، إن مهرجان جرش في نسخته الأربعين يأتي ببرنامج متنوع، بهدف إرضاء مختلف اهتمامات الناس من جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن نحو 60% من مجمل الأنشطة والفعاليات ذات طابع ثقافي.

وأضاف الخضير خلال تصريحات لقناة "المملكة" أن المهرجان يركز على الثقافة والتراث إلى جانب الفن والاستعراض، موضحا أن التحضيرات وصلت إلى وضع اللمسات الأخيرة قبيل حفل الافتتاح الرسمي الذي سيقام يوم الأربعاء 22 تموز.

وأشار إلى وجود تجهيزات جديدة في موقع المهرجان من ناحية الإضاءة والصوت، إضافة إلى بعض التجهيزات والتصاميم التي تسهّل عملية حركة الزوار داخل الموقع الأثري.

وبيّن الخضير أنه تم استحداث موقع جديد يعرف بالهيبودروم أو ميدان الخير، حيث تم بناء مسرح بمواصفات عالية يضم نحو 3 آلاف شخص، إلى جانب توفير أماكن لسيدات المجتمع المحلي لعرض منتجاتهن الغذائية والحرف التقليدية والمطرزات.

وأوضح أن المهرجان يتضمن أيضا مسرح الصوت والضوء، حيث ستكون هناك أكثر من 19 فعالية خاصة بالأطفال، من بينها المسرحيات، مؤكدا أن المسرح حاضر بقوة في نسخة هذا العام، بما يضيف زخما وتنوعا آخر للمهرجان.

وأكد الخضير حرص إدارة المهرجان على تسهيل وصول الزوار للموقع الأثري، من خلال توفير حافلات نقل بالتعاون مع شركة "جيت" ستنطلق في ساعات محددة مرتين يوميا، إضافة إلى التعاون مع شركات التطبيقات الذكية لتسهيل وصول من لا يرغبون بالقيادة إلى جرش.

ولفت إلى أنه تم توفير أكثر من موقف للسيارات، مع وجود حافلات مكوكية لنقل المواطنين من أماكن الاصطفاف إلى الموقع الأثري، مبينا أن الهدف الرئيسي هو تحسين تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف أن العام الماضي شهد وجود 6 مرافق صحية، فيما يشهد هذا العام اهتمامًا أكبر بالنظافة وتوفير تجربة ميسرة وسلسة للأردنيين وضيوفهم خلال زيارتهم للمهرجان.

وأشار الخضير إلى أن الدخول إلى مهرجان جرش مجاني، وأن معظم الفعاليات متاحة للجميع ولمختلف الفئات العمرية، موضحا أن أسعار التذاكر للمسرحين الشمالي والجنوبي في متناول الجميع، حيث تبدأ من 10 دنانير للمسرح الشمالي و15 دينارا للمسرح الجنوبي للشخص الواحد في الحفل.