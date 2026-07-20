ليست جمالية فقط.. لماذا تميل زعانف المقاتلة الأمريكية F-22 إلى الخارج؟

خبرني -- تُعد المقاتلة الأمريكية F-22 Raptor واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في العالم، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مجموعة من التقنيات التي تمنحها قدرة عالية على التخفي عن أنظمة الرادار.

ومن بين أبرز السمات التي تميز تصميمها الخارجي، الزعانف الخلفية المائلة إلى الخارج، وهي ليست مجرد خيار هندسي أو جمالي، بل عنصر أساسي في منظومة التخفي التي صُممت الطائرة على أساسها.

تقليل البصمة الرادارية

تعتمد تقنية التخفي على تقليل كمية الموجات الرادارية التي تعود إلى جهاز الإرسال بعد اصطدامها بالطائرة. وفي الطائرات التقليدية، تعكس الزعانف العمودية جزءًا كبيرًا من هذه الموجات، ما يزيد من احتمالات اكتشافها.

أما في مقاتلة F-22، فقد جرى إمالة الزعانف الخلفية بزوايا مدروسة لتشتيت موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها، بدلاً من عكسها مباشرة، وهو ما يؤدي إلى خفض البصمة الرادارية للطائرة ويجعل رصدها أكثر صعوبة.

منظومة متكاملة للتخفي

ولا تعتمد قدرات التخفي في F-22 على الزعانف وحدها، إذ تشمل المنظومة تصميمًا خارجيًا يخلو من الزوايا الحادة، مع محاذاة دقيقة لحواف الأجنحة والأسطح المختلفة لتقليل انعكاسات الرادار.

كما تستخدم الطائرة مواد خاصة وطلاءات ماصة لموجات الرادار، إلى جانب إخفاء الأسلحة داخل حجرات داخلية بدلاً من تعليقها تحت الأجنحة، الأمر الذي يقلل من العناصر العاكسة للإشعاع الراداري ويحافظ على انخفاض المقطع الراداري للطائرة.

التخفي والمناورة

ورغم أن إمالة الزعانف تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التخفي، فإنها تسهم أيضًا في الحفاظ على الاستقرار والتحكم أثناء الطيران.

ونجح مهندسو الطائرة في تحقيق توازن بين متطلبات التخفي والأداء القتالي، بحيث لا تؤثر هذه التعديلات على قدرة المقاتلة على المناورة في الاشتباكات الجوية.

ويُعد هذا التوازن أحد أبرز أسباب استمرار F-22 في الحفاظ على مكانتها بين أكثر المقاتلات تفوقًا، رغم مرور سنوات على دخولها الخدمة.

مواجهة رادارات المستقبل

يرى خبراء الطيران العسكري أن تصميم الزعانف المائلة يعكس فلسفة هندسية شاملة تقوم على دمج الأداء القتالي مع تقنيات التخفي، إذ إن تقليل البصمة الرادارية لا يعتمد على عنصر واحد، بل على تكامل الشكل الخارجي والمواد المستخدمة وتوزيع المكونات المختلفة في هيكل الطائرة.

وبفضل هذا النهج، أصبحت F-22 Raptor نموذجًا مرجعيًا في تصميم مقاتلات الجيل الخامس، وأسهمت حلولها الهندسية في التأثير على تصميم العديد من المقاتلات الحديثة، التي تسعى إلى الجمع بين التفوق الجوي وصعوبة الاكتشاف بواسطة أنظمة الرصد المتطورة.