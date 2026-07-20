8 علامات تحذيرية تؤكد قرب تلف بطارية سيارتك.. احذر أن تتعطل

خبرني - قد تتوقف سيارتك في أي لحظة إذا تجاهلت إشارات بطاريتها. لحسن الحظ، لا تنفد البطارية فجأة، بل ترسل علامات تحذيرية تمنحك فرصة لتجنب الأعطال المفاجئة.

تعد بطارية السيارة من أهم مكونات منظومة التشغيل، إذ يعتمد عليها تشغيل المحرك والأنظمة الكهربائية. وعادةً لا تتعطل دون إنذار، بل تظهر عليها مؤشرات مبكرة تدل على قرب انتهاء عمرها الافتراضي، ما يتيح استبدالها في الوقت المناسب وتجنب التوقف المفاجئ أو الوقوع في مواقف محرجة على الطريق.

فيما يلي نستعرض أبرز 8 علامات تدل على تلف بطارية السيارة وجوب مراقبتها لحماية سيارتك وضمان سلامتك وفقا لموقع "tiresplus"

1. انتهاء العمر الافتراضي للبطارية

مثلها مثل أي جزء ميكانيكي أو كهربائي في السيارة، تتمتع البطارية بعمر افتراضي محدد. يتراوح متوسط عمر بطارية السيارة بين 3 إلى 5 سنوات، ويعتمد ذلك على عدة عوامل مثل طبيعة القيادة، والظروف المناخية، ومدى الاهتمام بالصيانة.

نصيحة: إذا اقتربت بطاريتك من تجاوز هذه المدة، ابدأ بمراقبة أدائها عن كثب. يمكنك معرفة عمر البطارية من خلال مراجعة ملصق التاريخ المطبوع على هيكلها الخارجي.

2. ضعف أداء النظام الكهربائي

عندما تبدأ البطارية في الفشل، تفقد قدرتها على تزويد النظام الكهربائي في السيارة بالطاقة الكافية. ستلاحظ حينها ضعفاً في أداء بعض الملحقات، مثل:

خفوت شديد في إضاءة المصابيح الأمامية.

بطء حركة النوافذ الكهربائية.

تراجع أداء التكييف وراديو السيارة.

ضعف الإضاءة ليس مجرد خطورة على السلامة المرورية أثناء القيادة الليلية، بل هو مؤشر قوي على أن البطارية تفقد أنفاسها الأخيرة.

3. سماع صوت "طقطقة" عند إدارة المفتاح

عند تحريك مفتاح التشغيل (أو ضغط زر البدء)، ترسل البطارية تياراً كهربائياً إلى "مُلف التشغيل" (Starter Solenoid) لبدء تشغيل المحرك. عندما تضعف البطارية، يقل التيار المرسل للبادئ، مما يؤدي إلى سماع صوت "نقرة" أو "طقطقة" متكررة دون دوران المحرك.

4. بطء وتلكؤ المحرك عند التشغيل

الطقس والعادات القيادية تجعل السائقين أكثر دراية بالأصوات الطبيعية لسياراتهم. إذا لاحظت أن محرك السيارة يدور بشكل أبطأ أو أثقل من المعتاد أثناء المحاولة الأولى للتشغيل، فهذه إشارة حمراء واضحة على ضعف شحنة البطارية وقرب تلفها.

5. إضاءة لمبة تحذير البطارية في لوحة القيادة (Cia)

تحتوي معظم السيارات الحديثة على ضوء تحذيري مخصص للبطارية أو نظام الشحن على لوحة العدادات (Dashboard). عند إضاءة هذا الرمز، فهذا يعني أن الكمبيوتر اكتشف خللاً في نظام الشحن أو البطارية نفسها. لا تتجاهل هذا التحذير أبداً، وبادر بفحص النظام الكهربائي لدى مركز صيانة متخصص.



6. الحاجة المتكررة لعملية "شحن البطارية" (Jump-Start)

إذا وجدت نفسك تطلب المساعدة لشحن بطاريتك عن طريق كابل التوصيل (Jump-Start) بصفة متكررة، فهذا يعني أن البطارية فقدت قدرتها على الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية.

تتعدد أسباب ذلك بين التقدم في العمر، أو التعرض لدرجات حرارة قياسية، أو وجود تسريب كهربائي (Parasitic Drain) من أجهزة مثل الراديو أو أضواء الصالون. عمليات الشحن المؤقتة ليست حلاً جذرياً، بل تتطلب استبدال البطارية في أقرب وقت.

7. انتفاخ أو تورم هيكل البطارية

يُعد انتفاخ جدران البطارية من أخطر العلامات التي تستوجب التدخل الفوري. ينتج هذا التورم عادةً عن الارتفاع المفرط في درجات الحرارة الداخلية للبطارية، إما بسبب الشحن الزائد من مفرغ الشحن (الدينامو) أو التعرض لفترات طويلة للحرارة العالية.

قد يؤدي انتفاخ البطارية إلى تسرب الأحماض الخطيرة، مما يلحق الضرر بالأجزاء المجاورة ويشكل خطراً كبيراً على السلامة.

8. تراكم الأملاح والتآكل الشديد (Corrosion)

افتح غطاء المحرك وافحص البطارية بالعين المجردة؛ إذا لاحظت وجود مادة هشة ذات لون أزرق أو أبيض متراكمة على أقطاب البطارية (Terminals)، أو طبقة زجاجية ناعمة على السطح العلوي، فهذا يدل على تسرب حمض البطارية أو انبعاث أبخرة حمضية ضارة.

هذا التآكل يُعيق تدفق التيار الكهربائي بشكل صحيح وقد يتسبب في تلفيات دائمة لمكونات المحرك إذا لم يتم تنظيفه وفحصه.