خبرني - مع تصاعد حدة المواجهات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، يكثف الوسطاء جهود التهدئة وخفض حدة التوتر، إذ ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن باكستان وقطر اقترحتا، العودة إلى إلى ما قبل تجدد التصعيد في التاسع من يوليو الجاري، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات، بينما نقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، أن الوسطاء عرضوا على طهران مقترحاً جديداً بـ"هدنة مؤقتة" لمدة 10 أيام.



وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن باكستان وقطر قدمتا اقتراحهما المشترك، الاثنين، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى "بعض الأفكار التي تعمل طهران عليها"، حسبما أوضحت الوكالة.



وذكر بقائي، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الوسطاء نقلوا رسائل لطهران خلال الأيام القليلة الماضية، غير أنه لم يحدد فحوى هذه الرسائل.



ووصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني، إلى إسلام آباد، في وقت سابق، الاثنين، حيث يجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ووزير الداخلية محسن نقوي، والذين يقودون جهود الوساطة الباكستانية في المفاوضات.



وحسبما أكد مسؤولون باكستانيون مطلعون على على تفاصيل الزيارة، خلال حديثهم لـ"الشرق"، فإن وزير الداخلية الإيراني "يواصل انخراطه في الجهود الدبلوماسية والتفاوضية الإيرانية". وقد جعلته مشاركته في المشاورات رفيعة المستوى "شخصية مؤثرة في دبلوماسية طهران الإقليمية، مما يضفي أهمية إضافية على زيارته إلى باكستان".

واعتبر المسؤولون، أن "هذه الزيارة الطارئة تُشير إلى رغبة إيران في وقف إطلاق النار".