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الملكة رانيا تزور جمعية أصايل بدر وتلتقي سيدات من المجتمع المحلي

  • 20 تموز 2026
  • 18:47
الملكة رانيا تزور جمعية أصايل بدر وتلتقي سيدات من المجتمع المحلي

خبرني - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الإثنين، جمعية أصايل بدر الخيرية في منطقة بدر الجديدة في عمان، والتقت القائمات على الجمعية وعدد من المستفيدين والمستفيدات من برامجها، واطلعت على نشاطاتها وخدماتها الهادفة إلى تمكين المجتمع المحلي.

واستمعت جلالتها إلى إيجاز حول مسيرة الجمعية التي تأسست عام 2019 وأبرز برامجها في التدريب والتمكين، وتشجيع الزراعة المستدامة، واستثمار الأراضي الزراعية وإنتاج وتسويق المواد الغذائية التقليدية، إلى جانب مبادراتها الرامية إلى الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المجتمعية.

كما التقت جلالتها عدداً من السيدات والشابات والشباب المستفيدين من برامج الجمعية، فيما استعرضت رئيسة الجمعية إيمان العبادي جهود الجمعية في توفير التدريب والموارد اللازمة لدعم المجتمع المحلي، من خلال تنفيذ برامج تنموية، واستضافة متطوعين من شركات ومؤسسات أكاديمية وناشطين بيئيين لدعم المزارعين المحليين والمساهمة في تسويق منتجاتهم.

وفي ختام الزيارة، اطلعت جلالتها على نماذج من منتجات الجمعية التي تعدها سيدات من المنطقة، بالإضافة إلى ورشة للتدريب على الخياطة، والتقت بمشاركين في دورة تدريبية تنفذها مؤسسة التدريب المهني في الجمعية حول إعداد المربيات والمخللات.

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