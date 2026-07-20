منتخب عريق يجري مفاوضات للتعاقد مع غوارديولا

خبرني - كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا، سعيا لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لكأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة.

وذكرت شبكة "سكاي الإيطالية" أن باولو مالديني المدير التقني الجديد لاتحاد الكرة الإيطالي، وليوناردو مستشار الاتحاد، زارا غوارديولا في مدينة برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات أولية بشأن موافقة غوارديولا على تولي المسؤولية، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 10 سنوات.

وفشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في مارس الماضي، مما أدى للإطاحة بمدرب الفريق جينارو غاتوزو، ومدير الفريق جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا.

وانتخب جيوفاني مالاغو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي في ميلانو/كورتينا، رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الإيطالي، واستعان مالاغو بأسطورة ميلان مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد.

ورفض مالاغو التعليق على إمكانية التعاقد مع غوارديولا، مضيفا عبر شبكة "سكاي" إلى أن قائمة المرشحين لن تضم الثنائي الإيطالي روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو فقط.

ويبقى منتخب إيطاليا بلا مدرب، وسيكون التعاقد مع غوارديولا بمثابة دفعة قوية في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الإسباني الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وبرشلونة، إضافة إلى 12 لقب دوري محلي مع نفس الناديين إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.