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3 شهداء بقصف مركبة بخان يونس و14 مصابا بقصف مركبة أخرى بغزة

  • 20 تموز 2026
  • 18:18
3 شهداء بقصف مركبة بخان يونس و14 مصابا بقصف مركبة أخرى بغزة

خبرني - استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، عصر اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.


وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت سيارة قرب المستشفى البريطاني في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر.


ونُقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى ناصر في خان يونس.


وفي وقت سابق، أصيب أربعة مواطنين جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مواصي خان يونس.


كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، سيارة مدنية في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 14 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم ثلاثة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

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