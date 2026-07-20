أمريكا.. اعتقال عريس بتهمة اغتصاب إحدى ضيفات حفل زفافه

خبرني - تواجه ولاية بنسلفانيا الأمريكية واقعة صادمة، بعد توجيه اتهامات رسميّة لعريس باغتصاب إحدى المدعوّات لحفل زفافه في ليلة العرس، حيث أثبتت فحوصات الحمض النووي تورطه في القضية، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور".

ووفقاً للوثائق القضائية، ألقي القبض على المدعو زاكاري بروتي (38 عاماً) ووُجهت إليه تهم عدة تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتعود خلفية القضية إلى 17 أكتوبر 2025، عندما استجابت شرطة منطقة "بونوفيل" لبلاغ من مستشفى جيتيسبيرغ، بعد خضوع امرأة لفحص طبي خاص بالاعتداءات الجنسية.

وأفادت الضحية في أقوالها بأنها كانت مدعوة لحفل زفاف بروتي في الليلة السابقة، وكان من المقرر أن تقضي الليلة في منزل بمدينة جيتيسبيرغ رفقة ضيوف آخرين.

وأوضحت أنه بعد خلود الجميع للنوم، بقيت بمفردها مع العريس الذي بدأ بالتحرش بها دون رضاها، ثم لحق بها إلى غرفة أخرى حيث فقدت وعيها، لتستيقظ في الصباح التالي داخل غرفة غير مألوفة وملابسها ملقاة على الأرض.

ورغم رفض المتهم التعليق عند مواجهته من قبل المحققين، إلا أن نتائج المختبر الجنائي حسمت الأمر؛ حيث أظهرت عينات الحمض النووي المستخرجة من الفحص الطبي مطابقة جينات بروتي بنسبة تفوق الاحتمالية بمقدار 95 مليار مرة مقارنة بأي شخص آخر.

وقد مثل المتهم أمام المحكمة يوم الخميس 16 يوليو 2026، وأُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 50 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام القضاء في جلسة استماع قادمة يوم 12 أغسطس.