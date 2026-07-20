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الضمان الاجتماعي يبدأ استقبال طلبات التقسيط للقطاع السياحي حتى نهاية أيلول

  • 20 تموز 2026
  • 17:50
الضمان الاجتماعي يبدأ استقبال طلبات التقسيط للقطاع السياحي حتى نهاية أيلول

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاثنين، عن بدء استقبال طلبات التقسيط من منشآت القطاع السياحي اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أيلول المقبل.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت مسبقا عن صدور قرار عن مجلس إدارتها يتضمّن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية، تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنويا، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل في الحد الأقصى.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنّ هذا القرار جاء ثمرة لسلسلة اجتماعات أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة، لبحث التدابير الكفيلة بتمكين القطاع السياحي من تجاوز التحديات الراهنة، ولا سيّما المنشآت السياحية العاملة في منطقة البترا.

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