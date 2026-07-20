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  • الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

  • 20 تموز 2026
  • 17:48
الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

خبرني - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج.

واستمع جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية، إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات، حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا، وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه.

وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.

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