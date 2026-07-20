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  • البنك العربي الإسلامي الدولي يشارك في المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

البنك العربي الإسلامي الدولي يشارك في المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

  • 20 تموز 2026
  • 17:34
البنك العربي الإسلامي الدولي يشارك في المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

خبرني - عمان — شارك البنك العربي الإسلامي الدولي في فعاليات المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، تحت شعار "فرص استثمارية برؤية عالمية".
وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث الاقتصادي البارز تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج.

أكد إياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث قائلاً:
"يمثل المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج منصة وطنية بالغة الأهمية وركيزة أساسية لتفعيل الشراكة الحقيقية بين المستثمر الأردني في الخارج والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية في الداخل. إن توقيت هذا المؤتمر يكتسب أهمية مضاعفة كونه يأتي لدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع التنموية الكبرى."
وأضاف العسلي: "إننا في البنك العربي الإسلامي الدولي ملتزمون بتقديم الحلول والمنتجات المصرفية الإسلامية المبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات المستثمرين، وتساهم في تذليل العقبات التمويلية أمام مشاريعهم، بما يضمن تحويل هذه اللقاءات إلى شراكات استثمارية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع تخدم مسيرة التنمية المستدامة في أردننا العزيز."

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