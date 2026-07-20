رودي غارسيا يغادر منصبه مدربا للمنتخب البلجيكي

خبرني - سيغادر الفرنسي رودي غارسيا منصبه مدربا للمنتخب البلجيكي والذي تولاه منذ شباط 2025 وقاده خلاله إلى ربع نهائي مونديال 2026، في نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي الإثنين.

وقال غارسيا وفق ما نقل عنه بيان الاتحاد "بعد مشاورات مع الاتحاد البلجيكي، قررنا عدم مواصلة هذه المسيرة الممتازة التي امتدت على مدى الأشهر الـ18 الماضية".

وبقيادة ابن الـ62 عاما الذي خلف الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو في هذا المنصب، بلغ المنتخب البلجيكي ربع النهائي في كأس العالم حيث خسر أمام إسبانيا التي توجت الأحد باللقب على حساب الأرجنتين بطلة 2022.

ومنذ توليه المسؤولية في كانون الثاني 2025 على رأس منتخب يعاني صدمة إخفاقين الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022 ومن ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، أعاد المدرب الفرنسي الحيوية إلى تشكيلة "الشياطين الحمر" الذين دخلوا مونديال 2026 على خلفية 13 مباراة متتالية من دون هزيمة، رفعوها إلى 18 في النهائيات، قبل السقوط أمام الإسبان 1-2 في ربع النهائي.

وعزز المدرب السابق لليل وروما ومرسيليا وليون ونابولي والنصر السعودي شرعيته أولا بتحقيق هدفين أساسيين: الإبقاء على بلجيكا في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة.

وإلى جانب الأرقام، نجح غارسيا في إدارة مرحلة الانتقال بين الجيل الذهبي بقيادة إيدن هازار والموجة الجديدة من اللاعبين الموهوبين بقيادة جيريمي دوكو.