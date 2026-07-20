من دون إطلاق صاروخ واحد.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن (السلاح غير المرئي)

خبرني - كشفت الصناعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي (IAI) عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم "هيبنوسيس" (Hypnosis)، وهي نظام متقدم للحرب الإلكترونية يهدف إلى التصدي لأسراب الطائرات المسيّرة والتهديدات الجوية المتزامنة دون الحاجة إلى إطلاق صواريخ اعتراضية.

وتعتمد المنظومة وفقا للاحتلال، على التشويش والخداع الإلكتروني لتعطيل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، ما يمنع الطائرات المسيّرة والوسائط الجوية المعادية من الوصول بدقة إلى أهدافها.

وتعمل المنظومة بشكل مستقل بالكامل، من خلال شبكة تضم عدة وحدات ميدانية مرتبطة بمركز قيادة وتحكم موحد، يوفر حماية للمواقع الاستراتيجية، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، ومنظومات الدفاع الجوي. كما تستطيع التعامل مع هجمات منسقة تشمل أعدادًا كبيرة من الأهداف القادمة في الوقت نفسه ومن اتجاهات متعددة، مع تنسيق تلقائي بين وسائل الدفاع الإلكترونية ووسائل الاعتراض التقليدية.

وأكدت الشركة أن "هيبنوسيس" تمثل طبقة دفاع "ناعمة" منخفضة الكلفة، تكمل أنظمة الاعتراض الصاروخية ولا تستبدلها، بما يعزز مفهوم الدفاع متعدد الطبقات. ووفقًا لمسؤولي الصناعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، فإن النظام يمنح القوات قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة، ويوفر حماية فعالة للأصول الاستراتيجية والسكان، مع تقليل الاعتماد على وسائل الاعتراض المكلفة في مواجهة الهجمات واسعة النطاق.