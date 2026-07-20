غداً.. قرعة أراضي المعلمين لـ200 مستفيد في الدفعة الأولى

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين.

وبينت الوزارة أنها ستجري القرعة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، في تمام الساعة 12 من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الموافق21/7/2026 ، حيث أنهت إقرار القوائم النهائية بأسماء المعلمين المرشحين للدفعة الأولى وعددهم (200) معلم ومعلمة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل للاستفادة من المشروع للدفعة الثانية ما زال مستمرًا، وذلك على منصة الموظفين الخاصة بموظفيها.

وكانت الحكومة قد خصصت (1039) قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50٪ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.

وجاءت هذه المبادرة عقب توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان في تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمهنية، وأهمية تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، ودعمهم وتمكينهم.