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الخارجية الأميركية: بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان

  • 20 تموز 2026
  • 16:51
الخارجية الأميركية بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بدء تشغيل ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان، تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الخارجية الأميركية أن العمليات التجريبية انطلقت في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، بموجب الاتفاق الثلاثي، وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان.

ويزور الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الحالي البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

واتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء، على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت.

وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أميركية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها "مثمرة وإيجابية".

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