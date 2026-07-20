طرح عطاء جسر عمان المعلق

خبرني - دخل مشروع "جسر عمان" مرحلة طرح العطاء رسميا، والذي يعد أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع النقل بالمملكة.

ويقوم المشروع على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وفق آلية "التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، ثم نقل الملكية"، ليشكل محورا بنيويا هاما في شبكة الطرق الداخلية للعاصمة ، بحسب ما كشفتوزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية .

المواصفات الفنية والمسار الجغرافي للجسر

ويمتد الجسر المعلق المقترح على طول 15.8 كيلومترا، حيث يربط بين تقاطع صافوط شمالا وصولا إلى تقاطع ناعور جنوبا. ويتكون المشروع هندسيا من مسارين في كل اتجاه، وقد صمم ليستوعب حركة المرور العادية للمركبات بالإضافة إلى حافلات سريعة التردد (BRT) ضمن مسارات غير منفصلة. كما سيعمل الطريق وفق نظام تحصيل الرسوم للمركبات المستخدمة له.

دمج منظومة النقل العام ومعايير السلامة

ويركز المخطط العام للمشروع على تطوير خدمات النقل المشترك؛ إذ يتضمن دمج مسارات الحافلات وتوفير 13 محطة مخصصة لحافلات التردد السريع (BRT) على طول الجسر.

ولضمان سلامة المشاة وتسهيل تنقلهم بين المحطات، يشمل العطاء إنشاء جسور مخصصة للمشاة، مما يساهم في تقديم حلول تقنية للإدارة المرورية وتقليل الاختناقات في المحاور الرئيسية الرابطة بين شمال عمان وجنوبها.