بعد 5 هزائم متتالية.. الأردن يتراجع في تصنيف الفيفا

خبرني - هبط المنتخب الوطني لكرة القدم 10 مراكز على سلم تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، حيث احتل المركز 73، برصيد 1350.41 نقطة.

جاء ذلك بعدما خسر المنتخب الوطني 5 مباريات متتالية منذ اواخر أيار الماضي، حيث خسر مباراتين وديتين امام سويسرا (1-4) وكولومبيا (0-2)، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية في مشاركته التاريخية الاولى بنهائيات كأس العالم 2026 التي اختتمت أمس، حيث خسر أمام النمسا (1-3) والجزائر (1-2) والأرجنتين (1-3).

وكان المنتخب الوطني يحتل المركز 63 في التصنيف الأخير، بيد أنه فقد ما مجموعه 5.48 نقاط، بناء على نتائجه الأخيرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب المغربي الجديد بادو الزاكي، الذي أعلن اتحاد كرة القدم تعيينه أمس، خلفا لمواطنه جمال سلامي.

وعلى صعيد المنتخبات الآسيوية، احتل المنتخب الوطني المركز العاشر في التصنيف الحالي، متخلفا وراء المنتخب الإماراتي صاحب المركز 68، ومتفوقا على المنتخب العماني صاحب المركز 79، فيما حل الفريق في المركز الثامن على صعيد المنتخبات العربية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد أمس، عقب اختتام منافسات كأس العالم 2026، وشهد تغييرات في المراكز الخمسة الأولى، فيما حققت المنتخبات العربية نتائج متباينة، حيث حافظ المغرب على المركز السادس عالميًا، وقفزت مصر 5 مراكز لتحتل المركز الرابع والعشرين، بينما تراجعت تونس 12 مركزًا دفعة واحدة.

وبحسب التصنيف، اعتلى المنتخب الإسباني، قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ سنوات بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026 عقب فوزه على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية، فيما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني بعد أن كانت تتصدر التصنيف قبل البطولة.

واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث رغم احتلالها المركز الرابع في البطولة بعد خسارتها أمام إنجلترا 4-6 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما قفزت إنجلترا للمركز الرابع بعد تحقيقها أفضل نتيجة لها في تاريخ كأس العالم منذ 60 عامًا، بوصولها إلى نصف النهائي ثم الفوز بالمركز الثالث.

وتراجعت البرازيل مركزًا واحدًا لتحتل المركز الخامس بعد خروجها المخيب للآمال من دور الـ16، فيما قفز المغرب مركزًا واحدًا ليحتل المركز السادس، محققًا أفضل ترتيب لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ تصنيف "فيفا".

وواصل المنتخب المغربي تصدره للمنتخبات العربية والأفريقية، بعد المشاركة القوية التي قدمها "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026، حيث وصلوا إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخرجوا على يد فرنسا.

وحققت مصر، القفزة العربية الأكبر في التصنيف الجديد، حيث ارتقت 5 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الـ24 عالميًا والمركز الثاني عربيًا والثالث أفريقيًا (السنغال المركز 18 عالميًا)، بعد مشاركتها القوية في كأس العالم 2026 ووصولها إلى دور الـ16.

وخرج "الفراعنة" من البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة مثيرة للجدل 3-2 في مباراة شابتها قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، إلا أن الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري في البطولة ساهم في تحسين ترتيبه بشكل ملحوظ.

وتراجعت الجزائر مركزًا واحدًا لتحتل المركز الـ29 عالميًا والمركز الثالث عربيًا والخامس أفريقيًا، مواصلة تحسن أدائها في التصنيف الدولي.

وارتقى المنتخب السعودي 3 مراكز ليحتل المركز الـ58 عالميًا والمركز الرابع عربيًا، فيما شهد المنتخب التونسي أكبر تراجع عربي في التصنيف الجديد، حيث هوى 12 مركزًا دفعة واحدة ليسقط من المركز الـ45 إلى المركز الـ57 عالميًا، في ضربة قاسية لـ"نسور قرطاج".

وتراجع المنتخب القطري 3 مراكز ليحتل المركز الـ59 عالميًا، يليه المنتخب العراقي الذي احتل المرتبة 63 بعدما كان في المرتبة 57.