نهاية مأساوية للطفلة فرح داخل مستودع تبن في درعا

خبرني - أكد رئيس قسم الطبابة الشرعية في محافظة درعا بسورية، الدكتور منصور الحسين، أن الطفلة فرح عمار الحمود، من بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، توفيت نتيجة الاختناق، مشيراً إلى أن فحص الجثة أظهر أنها فارقت الحياة قبل نحو أربعة أيام، وكانت في مرحلة متقدمة من التفسخ.

وعُثر على جثمان الطفلة، البالغة من العمر عامين ونصف العام، داخل مستودع للتبن في البلدة، بعدما اشتم أحد الجيران رائحة منبعثة من المكان، ولدى دخوله عثر على الجثمان.

وحضرت دوريات الأمن والشرطة الجنائية إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

وكانت الطفلة قد فُقدت قبل أيام أثناء وجودها في الحي الشرقي من البلدة، حيث شارك الأهالي في عمليات البحث عنها إلى أن عُثر عليها متوفاة.

ودعت قيادة الأمن الداخلي السوري إلى عدم تداول أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، إلى حين استكمال التحقيقات وصدور النتائج النهائية.