جامعة الشرق الأوسط تحتضن حوارًا وطنيًا لصون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز استدامته

خبرني - أقامت جامعة الشرق الأوسط جلسة حوارية بعنوان "الجذور الحيّة، السرديات الصامدة: صون التراث الثقافي غير المادي في أردنٍ متغيّر".

شهدت الجلسة التي رعتها رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، نقاشات علمية متخصصة تناولت آليات بناء سردية ثقافية قادرة على حماية عناصر التراث غير المادي، وتعزيز ارتباط المجتمع بها، إلى جانب استعراض التحديات التي تفرضها التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، والسبل الكفيلة بالحفاظ على الموروث الثقافي بوصفه ركيزة للهوية الوطنية والتنمية المستدامة.

كما استعرضت الجامعة مجموعة من الأبحاث الأكاديمية ومشاريع التخرج النوعية التي أنجزها طلبتها في مجال توثيق التراث المحلي وإحيائه، بما يعكس تكامل التعليم والبحث العلمي مع خدمة المجتمع، ويؤكد قدرة الطلبة على توظيف الابتكار في صون الموروث الثقافي.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة المحادين بحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء، والمختصين، والفاعلين في قطاع الثقافة والتراث، إن الجامعات غدت شريكًا استراتيجيًا في صون الذاكرة الوطنية، من خلال البحث العلمي، والمبادرات الإبداعية، وتوظيف المعرفة في توثيق التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يعزز حضور الهوية الأردنية في ظل المتغيرات المتسارعة.