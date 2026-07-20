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جامعة الشرق الأوسط وهيئة الترقيم الأردنية تؤسسان لشراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سلاسل التزويد

  • 20 تموز 2026
  • 15:10
جامعة الشرق الأوسط وهيئة الترقيم الأردنية تؤسسان لشراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سلاسل التزويد

خبرني - وقّعت جامعة الشرق الأوسط اتفاقية تعاون استراتيجية مع هيئة الترقيم الأردنية (GS1 Jordan)، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والتطبيقي في مجالات سلاسل التزويد الرقمية، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقّعت الاتفاقية عن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، بحضور عميدة كلية الأعمال الدكتورة رانية الزعمط، ورئيسة قسم سلاسل التزويد الرقمية الدكتورة نجوى أشعل، فيما وقّع عن الهيئة مديرها التنفيذي الأستاذ محمد زوانة، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة.
وتوفر الاتفاقية برامج تدريبية متخصصة يقدمها خبراء الهيئة، بما يمكّن طلبة قسم سلاسل التزويد الرقمية من اكتساب مهارات متقدمة في تطبيقات الترقيم العالمي (GS1)، وتقنيات الباركود، وتتبع المنتجات، وإدارة البيانات، بما يعزز جاهزيتهم لبيئات الأعمال الحديثة.
كما تفتح الاتفاقية آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات العلمية المشتركة التي تدعم التحول الرقمي في قطاع اللوجستيات وسلاسل التزويد، وتسهم في إنتاج حلول معرفية وتطبيقية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

جامعة الشرق الأوسط وهيئة الترقيم الأردنية تؤسسان لشراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سلاسل التزويد
جامعة الشرق الأوسط وهيئة الترقيم الأردنية تؤسسان لشراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سلاسل التزويد
جامعة الشرق الأوسط وهيئة الترقيم الأردنية تؤسسان لشراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سلاسل التزويد

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