توقيع اتفاقية بـ 765 ألف يورو لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه

خبرني - وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود وسفير مملكة إسبانيا في الأردن، خوسيه لويس باردو كويرردو وعدد من المسؤولين اتفاقية تمويل مشروع خدمات الاستشارات للتحول الرقمي لقطاع المياه (Digital Transformation Consultancy Services)، والممول بضمان مؤسسة ضمان القروض الإسبانية (FIEM)، بقيمة 765 ألف يورو.

وبين الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري الاثنين أن المشروع يهدف إلى إجراء دراسة شاملة للنظام المائي وتقييم الأنظمة التشغيلية في عدد من محافظات المملكة، ووضع حلول رقمية ذكية ترتكز على تقنيات المياه الذكية المتكاملة، من خلال تقديم خدمات استشارية في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، وإدارة الطاقة، والحوكمة، وإدارة التغيير، والأمن السيبراني، والحد من المخاطر المرتبطة بالتهديدات السيبرانية.

كما يهدف لتعزيز جاهزية أنظمة التشغيل (OT)، إلى جانب إعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ التحول الرقمي في قطاع المياه.

وأكد أبو السعود أن المشروع يأتي انسجامًا مع التزام قطاع المياه بتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة متلقي الخدمة.

ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجهات الحكومة في رقمنة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة قطاع المياه، ويهدف إلى تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أبو السعود أن مشروع التحول الرقمي سيمكن القطاع من توفير بيانات تشغيلية لحظية على مستوى النظام المائي، بما يعزز إمكانات التشغيل والتحكم عن بُعد بمصادر المياه وشبكاتها، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المشروع سيعزز كفاءة تشغيل الشبكات، ويرفع من كفاءة إدارة الكوادر والموارد، ويُمكن من مراقبة الأنظمة المائية بشكل أكثر دقة.

كما ويسهم في خفض فاقد المياه، وتحسين خدمات المشتركين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة البيانات والتقارير، وتقليل زمن الأعطال، وتعزيز إدارة الطاقة، وترسيخ مبادئ الاستدامة، إلى جانب رفع مستوى الأمن السيبراني وتقليل المخاطر الرقمية.

وثمن وزير المياه والري الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لقطاع المياه في الأردن، ولا سيما في مجالات تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادر بكفاءة وموثوقية، بما يدعم الأمن المائي الوطني.

من جانبه، أكد سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة والتعاون بين الأردن وإسبانيا.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.

وأضاف أن بلاده حريصة على نقل خبراتها وتجاربها في مجالات الرقمنة وإدارة المياه، بما يدعم جهود الأردن في تطوير قطاع المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد استمرار إسبانيا في دعم المشاريع التي تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.